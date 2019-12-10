Son Dakika Haberleri: BtcTurk Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor BtcTurk Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BtcTurk Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçına yönelik ilk idmanını Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yaptı.

Antrenmana Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan ve yapılan sağlık kontrollerinde çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Eren Tozlu ile boğaz enfeksiyonu olan kaleci Fabian Farnolle katılmadı.

Sarı-siyahlı futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından idmanı koşuyla tamamladı.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:28 Kaynak: AA
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