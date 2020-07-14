BtcTurk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının ardından

Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 yenilen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, morallerini en üst seviyede tutup son iki maçta kendilerini ligde bırakacak sonuçları alacaklarına inandığını söyledi.

Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 yenilen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, morallerini en üst seviyede tutup son iki maçta kendilerini ligde bırakacak sonuçları alacaklarına inandığını söyledi.

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Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, penaltı golüyle mağlup olmalarının son derece üzüntü verici olduğunu ifade etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki net pozisyona girdiklerini aktaran Karaman, şunları kaydetti:

"Belki topa hakim olan takım Beşiktaş ama yüzde yüz net pozisyona giren biziz. İkinci yarıya bakıyorsun savunan Beşiktaş ama biz bir türlü gol yollarında o istediğimiz altın vuruşu yapamadık. Artık kalan son 2 maç, final maçı. Maçla ilgili fazla da uzun boylu konuşmaya gerek yok. Düşündüklerimizi yapmaya çalıştık, pozisyon da bulduk, penaltı golüyle boyun eğdik. Şimdi moralimizi en üst seviyede tutup son 2 maçta bizi ligde bırakacak skorları alıp, yolumuza devam edeceğiz."

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 01:00 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BtcTurk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika
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