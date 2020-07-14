BtcTurk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, rakipleri karşısında rahat bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın seyir keyfi veren bir müsabaka olmadığını ifade etti.

Altı eksik futbolcuyla Malatya'ya geldiklerini hatırlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Yapabileceğimiz hamleleri en doğru şekilde, oyunun gidişatına göre yapmaya çalıştık. İkinci yarıda özellikle golü bulduktan sonra biraz daha kontrollü, akıllı savunma yapınca oyunun kalan kısmı bizim için çok da zor olmadı. İkinci yarı bence kolay bir galibiyet oldu. Rakip şuursuzca bir baskı sergiledi ama sonuçta pozisyon bulamadı. O yüzden rahat bir galibiyet oldu. Bu dönemde gerçekten mücadele etmek çok zor. Temmuz ayındayız, oyuncular yoruldu, hepimiz çok yorulduk. Geçen yıl haziran ayında Malatya'da sezonu açtım, 13 aydır çalışıyoruz. Gerçekten bu, bizim için de oyuncular için de zor bir süre. Bir şekilde doğru 11'i bulup sahada mücadele etmeye çalışıyoruz. Gerçekten oyuncularım çok iyi mücadele etti, iyi niyetliydiler, hepsine teşekkür ediyorum."

Önlerinde Fenerbahçe derbisi olduğunu, ardından da Gençlerbirliği maçı ile sezonu tamamlayacaklarını aktaran Yalçın, "Kolay maçlar değil. Üçüncülük mücadelesi veriyoruz ama önümüzdeki maçlar zor. Haftaya bir derbi oynayacağız, sonra da deplasmana gideceğiz. Kazanırsak, rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz ama o kadar kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Umarım derbi bizim için iyi olur"

Yalçın, "Burak Yılmaz ve Adem Ljajic'in derbide oynama ihtimali var mı?" sorusuna, "Ljajic ve Umut Nayir'in oynama ihtimali yok. Burak bir ihtimal iyileşebilir, doktorların söylediğine göre belki önümüzdeki hafta sahada olabilir. Boateng büyük ihtimal dönecek. Atiba cezalıydı, o da haftaya bizimle olacak. İki, üç oyuncumuz dönecek ama N'Koudou cezalı duruma düştü. En doğru 11'i çıkartıp mücadele etmeye çalışacağız, önümüzdeki haftalar bunu yapacağız. Umarım derbi bizim için iyi olur." yanıtını verdi.

"Sadece kazanmak son iki haftada bize yeterli olacak"

Sergen Yalçın, "Geçen hafta önemli olan iyi futbol değil kazanmak demiştiniz. Bu maç özelinde yorumunuzu alabilir miyiz?" sorusunu ise "Artık bu dönemde önemli olan şu; hedefe ulaşmak için oyun anlamında göz zevki vermek yerine şu anda oynadığımız müsabakaları kazanmamız gerekiyor. En azından şu anda dördüncü sırada, rahat bir yerdeyiz. O yüzden geçen hafta da söyledim, yani oyun olarak çok fazla bir şey beklemeyin. Tamamen bütün planımız, kurgumuz oynadığımız müsabakayı kazanmak üzerine. Sadece kazanmak son iki haftada bize yeterli olacak. Bu dönemde oyunculardan çok fazla şey beklemek doğru olmaz diye düşünüyorum. İyi bir planlamayla iki müsabakayı da kazanabilirsek ligi güzel, mutlu bir şekilde bitiririz diye düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

"Yeni Malatyaspor'u 24 puanla 8. sırada bıraktım"

Başka bir basın mensubunun Yeni Malatyaspor'un durumuna ilişkin sorusuna ise Sergen Yalçın, şu cevabı verdi:

"Yeni Malatyaspor ile haziran ayında sezonu açtım, UEFA'da ülkemizi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Hatta gruplara bile kalabilirdik. Ligin ilk yarısındaki Yeni Malatyaspor'a baktığınızda şunu görebiliriz; 24 puan almış, ligin en fazla gol atan ikinci veya üçüncü takımı ve oynadığı oyunla tüm kamuoyunun beğenisini kazanmış bir takım. Kimseyi suçlama maksatlı söylemiyorum ama ligin ikinci yarısında oynanan oyunlar maalesef biraz farklı oldu. Ben Yeni Malatyaspor'u 24 puanla 8. sırada bıraktım. Lütfen buna biraz dikkat edelim, konuşurken bunlara dikkat edelim. Bugün 24 puanla ilk yarıyı bitiren bir Anadolu takımı çok başarılıdır. Kimin kaç puanla bıraktığına bakın, şu anda kaç puan... 24 puanla bıraktık 17 maç varken. Hep zor fikstürü oynadık biz. İkinci yarı sonuçlar çok sağlıklı olmamış olabilir Malatyaspor için ama onların kümede kalma şansı bayağı yüksek bence. İki maçta 3-4 puan herhalde Malatyaspor'u kümede bırakır. İnşallah kümede kalırlar, umarım başarılı olurlar. Biz burada çalıştık, ekmeğini yedik, gönlümüz Malatyaspor ile inşallah iyi sonuçla kümede kalırlar."