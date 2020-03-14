Son Dakika › Spor › BtcTurk Yeni Malatyaspor'da corona virüs önlemi - Son Dakika Spor
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da corona virüs önlemi
6 saat önce
Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçı için yola çıkmadan önce sarı-siyahlı takımın otobüsünde dezenfekte çalışması yaptı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçı için yola çıkmadan önce sarı-siyahlı takımın otobüsünde dezenfekte çalışması yaptı.
Yeni Malatyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Yarın deplasmanda oynayacağımız Kayserispor maçı için yola çıkmadan önce kafile otobüsümüz Büyükşehir Belediyemiz tarafından dezenfekte edildi. Her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:54
Son Dakika Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli! Fatih Karagümrük-Altay maçının ardından saha karıştı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim