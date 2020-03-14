BtcTurk Yeni Malatyaspor'da corona virüs önlemi - Son Dakika
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BtcTurk Yeni Malatyaspor'da corona virüs önlemi

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçı için yola çıkmadan önce sarı-siyahlı takımın otobüsünde dezenfekte çalışması yaptı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da corona virüs önlemi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçı için yola çıkmadan önce sarı-siyahlı takımın otobüsünde dezenfekte çalışması yaptı.


Yeni Malatyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Yarın deplasmanda oynayacağımız Kayserispor maçı için yola çıkmadan önce kafile otobüsümüz Büyükşehir Belediyemiz tarafından dezenfekte edildi. Her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.


Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:54 
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