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BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kupa mesaisi
6 saat önce
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında 23 Ocak Perşembe günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:52 Kaynak: AA
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında 23 Ocak Perşembe günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Tam kadro gerçekleştirilen antrenmanda sarı-siyahlılar, yenilenme çalışması yaptı.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
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