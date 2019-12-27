BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakat futbolcuların durumu - Son Dakika
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BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakat futbolcuların durumu

6 saat önce

Yeni Malatyaspor Kulübü, sakatlığı bulunan futbolcular Eren Tozlu, Issam Chebake ve Afriyie Acquah'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakat futbolcuların durumu, System.String[]

Yeni Malatyaspor Kulübü, sakatlığı bulunan futbolcular Eren Tozlu, Issam Chebake ve Afriyie Acquah'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Fulya Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından sağ diz ön çapraz bağ ameliyatı gerçekleştirilen Eren Tozlu'nun rehabilitasyonuna devam edildiği belirtildi.

Beşiktaş maçında sol bacak üst arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan ve yapılan tetkikler sonucunda kas içi kanama ve zar yırtığı tespit edilen Issam Chebake'nin tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Keçiörengücü maçında sağ bacak üst arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan Afriyie Acquah'da ise yapılan tetkikler sonucunda kas içi kanama tespit edildiği, sporcunun tedavisine devam edildiği kaydedildi.

Yeni Malatyaspor, Eren Tozlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:18 Kaynak: AA
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