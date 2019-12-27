BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakat futbolcuların durumu - Son Dakika
Son Dakika Spor BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakat futbolcuların durumu - Son Dakika Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakat futbolcuların durumu

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Fulya Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından sağ diz ön çapraz bağ ameliyatı gerçekleştirilen Eren Tozlu'nun rehabilitasyonuna devam edildiği belirtildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakat futbolcuların durumu, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Fulya Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından sağ diz ön çapraz bağ ameliyatı gerçekleştirilen Eren Tozlu'nun rehabilitasyonuna devam edildiği belirtildi.


Beşiktaş maçında sol bacak üst arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan ve yapılan tetkikler sonucunda kas içi kanama ve zar yırtığı tespit edilen Issam Chebake'nin tedavisinin sürdüğü aktarıldı.


Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Keçiörengücü maçında sağ bacak üst arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan Afriyie Acquah'da ise yapılan tetkikler sonucunda kas içi kanama tespit edildiği, sporcunun tedavisine devam edildiği kaydedildi.


Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, Süper Lig maçlarını "iddaa" üzerinden değerlendirdi...


Content Video - MevzuBahis | 28-29 Aralık 2019 İddaa tahminleri


Eren Tozlu, Beşiktaş, Acıbadem, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ahmet Nur Çebi, Gençlerbirliği maçı öncesi soyunma odasına indi
Fırat Aydınus, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan'a direkt kırmızı kart gösterrdi Beşiktaş taraftarından Fırat Aydınus'a küfürlü tepki Atiba Hutchinson, 1 gol ve 3 asistlik performansıyla maça damga vurdu

Son Dakika Haberleri
22:32 Atiba Hutchinson, 1 gol ve 3 asistlik performansıyla maça damga vurdu - Son Dakika Spor
22:30 Maçın ardından - Son Dakika Spor
22:28 Gençlerbirliği: 4-1 - Son Dakika Spor
22:26 Süper Lig: Beşiktaş: 4 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor
22:24 Gençlerbirliği (FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
21:47 Milan, Zlatan Ibrahimovic'le sözleşme imzalandığını açıkladı - Son Dakika Spor
21:20 Beşiktaş taraftarından Fırat Aydınus'a küfürlü tepki - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 22:34:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakat futbolcuların durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]