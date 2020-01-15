BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi - Son Dakika Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi

6 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibiyle yolların ayrıldığını açıkladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibiyle yolların ayrıldığını açıkladı.

Malatya ekibinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz" denildi.Sergen Yalçın, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un başında 21 resmi maça çıkarken, bu süreçte 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:27 Kaynak: DHA
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