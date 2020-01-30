BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan Guilherme tepkisi - Son Dakika
Son Dakika Spor BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan Guilherme tepkisi - Son Dakika Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan Guilherme tepkisi

6 saat önce

"Trabzonspor Kulübü, sözleşmeli futbolcumuz Guilherme ile kulübümüzün yazılı izni olmadan görüşmeler yapmış ve futbolcumuzu bu sabah itibarıyla takımımızın kamp yaptığı otelden iznimiz dışında Trabzon'a çağırmıştır""Her bulduğu fırsatta dürüstlükten, futbol ahlakından bahsedenlerin bugün...

BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan Guilherme tepkisi, System.String[]

"Trabzonspor Kulübü, sözleşmeli futbolcumuz Guilherme ile kulübümüzün yazılı izni olmadan görüşmeler yapmış ve futbolcumuzu bu sabah itibarıyla takımımızın kamp yaptığı otelden iznimiz dışında Trabzon'a çağırmıştır"

"Her bulduğu fırsatta dürüstlükten, futbol ahlakından bahsedenlerin bugün günü kurtarmak adına yaptıkları büyük camiamız tarafından hiçbir zaman unutulmayacak, FIFA kurulları önünde Malatyaspor camiasının hakkı korunacaktır"

Malatya, -

BtcTurk Yeni Malatyaspor, yaptığı açıklama ile Guilherme transferi için Trabzonspor'a tapki gösterdi.

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un Guilherme ile kendilerinin yazılı izni olmadan görüşmeler yaptığını ve futbolcuyu bu sabah Trabzon'a çağırdığını ifade etti.

FIFA kurulları önünde Malatyaspor camiasının hakkının korunacağının bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Trabzonspor Kulübü, sözleşmeli futbolcumuz Guilherme Costa Marquez ile kulübümüzün yazılı izni olmadan görüşmeler yapmış ve futbolcumuzu bu sabah itibarıyla takımımızın kamp yaptığı otelden iznimiz dışında Trabzon'a çağırmıştır. Kamuoyunun malumu üzere futbolcumuzun asıl sahibi olan Alvarenga Kulübü ile yapmış olduğumuz sözleşmenin çıkış maddesini kullandıklarını düşündüğümüz Trabzonspor Kulübü'ne ve değerli camiasına bir bilgilendirme yapma zarureti doğmuştur. Şöyle ki; Yıllara mal olmuş Trabzonspor – Malatyaspor dostluğunu, kardeşliğini zedelemeye çalışan şahıslara çağrımızdır. Her ne şartta olursa olsun futbolcumuz ile bizim iznimiz olmadan görüşülmesi (ayartılması) futbolun yazılı çizili kuralları dışında, ahlakına uymamış ve Trabzonspor gibi büyük bir camiayı yönetenlere yakışmamıştır. Her bulduğu fırsatta dürüstlükten, futbol ahlakından bahsedenlerin bugün günü kurtarmak adına yaptıkları büyük camiamız tarafından hiçbir zaman unutulmayacak, FIFA kurulları önünde Malatyaspor camiasının hakkı korunacaktır. Transferin bitimine saatler kala kulübümüzü mağdur etmek adına bu işe soyunanları değerli Trabzonspor camiasının da kabullenmeyeceğine inanıyor, kamuoyuna saygılar sunuyoruz."


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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:34 Kaynak: DHA
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