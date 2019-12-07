Son Dakika Haberleri: BtcTurk Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-3
Son Dakika Spor BtcTurk Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-3 - Son Dakika Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-3

6 saat önce

STAT: Yeni MalatyaHAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil ÇetinBTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Chebake, Donald, Mustafa, Sakıb, Robin, Acquah (Dk. 74 Ahmed), Guilherme, Gökhan Töre (Dk. 67 Eren), Bifouma (Dk.

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-3, System.String[]

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Chebake, Donald, Mustafa, Sakıb, Robin, Acquah (Dk. 74 Ahmed), Guilherme, Gökhan Töre (Dk. 67 Eren), Bifouma (Dk. 57 Fofana), Jahovic

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa - Goiano, Appidangoye, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Fatih Ersoy, Mert (Dk. 84 Traore), Emre (Dk. 89 Ziya), Fernando (Dk. 60 Erdoğan), Kone

GOLLER: Dk. 37 Guilherme (Yeni Malatyaspor) - Dk. 26 Hakan, Dk. 30 Mert, Dk. 55 Emre (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Chebake, Guilherme (Yeni Malatyaspor) - Hakan, Fatih, Fernando, Erdoğan (Sivasspor)

Süper Lig'in 14'üncü haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildi.

5'inci dakikada sağ kanattan Gökhan Töre, topu Guilherme'ye bıraktı. Guilherme'nin topuk pasında topla buluşan Jahovic'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

26'ncı dakikada Goiano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

29'uncu dakikada ceza sahasına gönderilen ortada kimsenin dokunamadığı top Guilherme'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta çıktı.

30'uncu dakikada Acquah'ın kaptırdığı top Kone'nin önünde kaldı, bu oyuncunun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mert Hakan Yandaş meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

37'nci dakikada sol taraftan son çizgiye inen Bifouma'nın ceza sahasına ortasında arka direkte bulunan Guilherme topu filelere gönderdi: 1-2.

43'üncü dakikada Donald'ın savunma arkasına gönderdiği topta kaleci Samassa ile karşı karşıya kalan Jahovic topu aşırttı, meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

55'inci dakikada orta alandan atılan ara pasıyla topla buluşan Kone ceza sahası içine topla girdikten sonra şutunu çekti, direkten oyun alanına dönen topu Emre Kılınç ağlara gönderdi: 1-3.

79'uncu dakikada daha önceki pozisyonda sakatlanan Eren Tozlu, yeniden oyun alanına döndü. Topla buluşan Eren, meşin yuvarlağı taca atarak oyun alanının dışına çıktı.

88'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Jahovic sert vurdu, top ağlarla buluştu. Ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Karşılaşma Sivasspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.


Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:06 Kaynak: DHA
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