BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Sergen Yalçın

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Demir Grup Sivasspor maçında rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. hatasında 3-1 yenildikleri Demir Grup Sivasspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Sivasspor'u tebrik etmek lazım. Bana göre hak edecek bir oyun oynayıp, haklı bir galibiyet aldılar. Bizden çok daha fazla mücadele ettiler. Daha fazla koştular, daha organizelerdi. Doğal olarak oyunu kaybettik." dedi.

Karşılaşmanın son 20-25 dakikasında Eren Tozlu'nun sakatlanması sonrası sahada 10 kişi kaldıklarını aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"Erken hamle yaptık biraz. 3-1'den sonra 10 kişiyle çok oyunu çevirebilecek bir durumumuz yoktu. Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu karşılaşmadan çıkarmamız gereken dersleri çıkarıp, bundan sonraki kalan 3 lig, 1 kupa maçında iyi oyun oynayıp, tekrar bir geri dönüş yakalamak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Son 7 maçtır mağlup olmuyorduk. İlk defa kötü bir oyunla mağlup olduk. Bana göre hak ettiğimiz bir mağlubiyetti. Ligde bu tür mağlubiyetler oluyor. Her zaman kazanamıyorsunuz. Sezonu erken açtık, oyuncularımızın tempolarının düşmesi gayet normal.

Biz bu düşüşü zaten bu haftalarda teknik ekip olarak bekliyorduk. 'Bu düşüşü nasıl engelleriz, nasıl bunun altından kalkarız' diye aramızda çok konuştuk. Bazen bazı şeyleri engellemek maalesef çok kolay olmuyor ama bugün itibarıyla özellikle takım savunması ve bireysel savunma, koşu mesafeleri ve birlikte hareket anlamında bizim için sıkıntılı bir müsabaka oldu. Bu maçtan çıkarmamız gereken dersleri biz ve oyuncularımız çıkaracağız. Kalan 3 maça iyi hazırlanıp, en iyi şekilde ilk yarıyı bitirmek istiyoruz."

Mağlubiyeti bireysel olarak değil takım olarak aldıklarını aktaran Yalçın, "Çünkü oynayan oyuncularımızdan maalesef ayakta kalan 2-3 oyuncumuz vardı, diğer oyuncularımız beklediğimiz performansın çok altındaydı. Oluyor sezon içerisinde böyle maçlar. Biz, bundan sonra nasıl kazanırız, nasıl oynamalıyız, bundan ne çıkarmalıyız artık onu düşüneceğiz. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama sezon içerisinde böyle maçlar oluyor. İçeride kaybettiğimiz için üzgünüz. İyi bir oyun oynamadık. Takım halinde iyi bir oyun oynamadık, o açıdan çok üzgünüz ama inşallah telafi ederiz." değerlendirmesinde bulundu.