Son Dakika › Spor › BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçın ardından - Son Dakika Spor
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçın ardından
6 saat önce
BtcTurk Yeni Malatyaspor antrenörü Hakan Çalışkan'ın konuşması Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın konuşması MALATYA - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi. Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:18 Kaynak: AA
Son Dakika Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi Guilherme: Transfer limiti nedeniyle Beşiktaş'a transferim gerçekleşmedi Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile anlaştı Son Dakika: Fatih Terim'den son dakika Arda Turan açıklaması