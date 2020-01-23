BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçın ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçın ardından - Son Dakika Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçın ardından

6 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor antrenörü Hakan Çalışkan'ın konuşması Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın konuşması MALATYA - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor antrenörü Hakan Çalışkan'ın konuşması

Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın konuşması MALATYA - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçın ardından

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Hakan Çalışkan, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:18 Kaynak: AA
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