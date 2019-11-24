BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 12. haftasında golsüz berabere kaldıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına ilişkin, "Bu sene ligin enteresan geçeceğini düşünüyorum. Bizde özellikle gol performansımızı artırıp, bir an önce diğer gol pozisyonundaki oyuncularımızı devreye sokup, bu yarışta yine yüksek performans sergilemek istiyoruz." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ersun Yanal, zor bir maç oynadıklarını söyledi.

Kazanamadıkları hiçbir maç için "başarılı oldu" diyemeyeceğini aktaran Yanal, şöyle devam etti:

"Mevcut şatları düşünecek olursak bir dönem sağ bek-sol bek, bir dönem sağ açık-sol açık şimdi santrafor tabi bu yolda bu eksikler olacak ama biz sahaya çıktığımızda bu eksikleri telafi edecek bir takım olmalıyız. Yüzde 60 topa hakimiyetle oynadığımız bir bir oyun oldu. 20'ye yakın kaleye attığımız şut var. Fenerbahçe ortalamasına yakın bir oyundu ama bu oyunu tabiki golle süslemek gerekiyordu. Oyuncuların sahadaki performansları, rakibe karşı olan tutumu bize yakın olan oyunu çevirmek üzereydik. Bu oyunun bizim lehimize dönmesi için fırsatta yakaladık. Son dakikada bu olsaydı daha farklı olabilirdi."

"İlginç bir lig yaşıyoruz"

Ersun Yanal, ligde 8 takımın çok yakın puanlarla devam ettiklerine dikkati çekerek, "İlginç bir lig yaşıyoruz, üçte birlik bir bölümü bitirdik, oldukça düşük bir puan barajıyla gidiyoruz. Bu sene ligin enteresan geçeceğini düşünüyorum. Bizde özellikle gol performansımızı artırıp, bir an önce diğer gol pozisyonundaki oyuncularımızı devreye sokup, bu yarışta yine yüksek performans sergilemek istiyoruz." diye konuştu.

"Galibiyet bizim tek sloganımızdır"

Bir gazetecinin "Garry Rodrigues oyuna girdikten sonra Fenerbahçe daha etkili oldu. Rodrigues'i oyuna geç aldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna Yanal, "Her oyunun bir planı var. Bugün ki planda da istediğimiz, organize ettiğimiz plana uyduk. Bana göre zaman doğruydu, pozisyona da girdi. Olsaydı, şimdi bunları konuşmuyor olurduk. Tabi sonuca göre konuşuyoruz ama ben performansından memnunum." yanıtını verdi.

Ersun Yanal, bir başka gazetecinin "Fenerbahçe 1 puan mı kazandı, yoksa 3 puan mı kaybetti?" sorusuna Yanal, "Fenerbahçe galibiyetle mutlu olur. Galibiyet bizim tek sloganımızdır. Biz galip gelmek için sahaya çıkarız." cevabını verdi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un yardımcı antrenörü Murat Şahin, Süper Lig'in 12. haftasında golsüz berabere kaldıkları Fenerbahçe maçında kazandıkları 1 puanın kötü olmadığını söyledi.

Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın cezası nedeniyle basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Murat Şahin, karşılaşmaya galibiyet için çıktıklarını söyledi.

Müsabakanın ilk yarısında özellikle bunu gerçekleştirebilecek pozisyonlar yakaladıklarını anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Oyunun ilk yarısı istediğimiz gibiydi ama ikinci yarı tam istediğimiz gibi olmadı. İkinci yarıda da Fenerbahçe'ye birkaç tehlikeli pozisyon verdik. Maçın geneline bakıldığında iki taraf da gol bulabileceği pozisyonlar yakaladı ama sonuçla berabere bitti. Büyük takımla oynadığınız maçtan 1 puan almak kötü değildir. Maç öncesinde daha fazla şey yapmak isteyip 3 puan almak isteyen taraf bizdik ama oyunun gidişatı bize bunu getirmedi. Karşılığında da bir puanla ayrılmış olduk. Şimdi de önümüzdeki Gençlerbirliği maçına hazırlanacağız."

Murat Şahin, bir gazetecinin karşılaşmada hakemin yönetimine ilişkin sorusuna, "En büyük sıkıntı pozisyonları aynı şekilde değerlendirmiyorlar. Maç içerisinde gelişebilecek pozisyonları.... kaleciye verilen faulün aynısını bizim futbolcumuza vermiyor bu da itirazlara yol açıyor. Sonuçta bu hakemlerle oynayacağız, bundan sonra da oynayacağız. Kötü niyetli olduklarını düşünmüyoruz ama bence pozisyonları biraz daha artık bizler nasıl çalışıp kendimizi geliştiriyorsak onların da biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Büyük takımlarla oynarken yanlı demeyelim de onlara karşı biraz daha toleranslı oluyorlar. Art niyetli değiller ama daha dikkatli olmaları gerektiği de başka bir kesin taraf." yanıtını verdi.