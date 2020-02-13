BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yeni Malatya Stadı'ndaki antrenman teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Tam kadro gerçekleştirilen antrenman, Galatasaray müsabakasının taktik çalışmasıyla sona erdi.

Malatya ekibi, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:14 Kaynak: AA
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