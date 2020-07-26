BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçının ardından

Süper Lig'in 34'üncü haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu. Yeni Malatyaspor bu sonuçla birlikte Süper Lig'e veda etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi, takımlarını ve ligi değerlendirdi.

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, "Yeni Malatyaspor takımına geçmiş olsun" diyerek, "Bu kadro ve teknik ekiple gelecek yıl tekrar Süper Lig'e çıkacaklarına inanıyorum. Kendi takımımı ise kutluyorum. Bu sezon Süper Lig'de ilk yılımız ve ligi 8'inci bitirdik. Hocamız Marius Sumudica çok güçlü bir takım oluşturdu. Hocamız Süper Lig'e 3-5-2 dizilimiyle, hiç alışık olunmayan bir sistemle giriş yaptı. Biz bu sistemi oynadık çünkü bu sisteme uygun oyuncularımız vardı. Bizim için gerçekten çok büyük başarı. Kulüp malzemecisinden başkanına kadar herkesi tebrik ediyorum. Bu 8'incilik, şehrimiz Gaziantep'e hediye olsun" dedi.

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BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise bu durumun kolay olmadığını kaydederek, "Diğer sonuçlara bakıyorsun, 90 dakikaya bakıyorsun ve 90 dakika bize şunu gösteriyor; atan ile tutanın iyi olacak bir takımda, bu çok önemli. Bugün maçta 3 tane direkten dönen top var ama o kadar net pozisyon ki bunların birini içeri atmamız gerekiyor ve yediğimiz gol de barajın arasından geçen bir top. Pandemiden sonra 8 tane maç oynadık. Bu 8 maç içerisinde buna benzer maçlar yaşadık. Şimdi Beşiktaş maçında ikinci yarı başladık, penaltı yaptırdık. Sadece kalecimiz 3 tane penaltı yaptırmış düşünebiliyor musunuz? Burada bunu söylerken bir suç anlamında söylemiyorum. İlk devrenin Beşiktaş maçında en az 2 tane net pozisyonumuz var. İçeri galip girmemiz gerekirken mağlup bitirdik. Aynı şekilde Kasımpaşa maçında 1-0 galipken inanılmaz hata yapıp, golleri yedik. Fenerbahçe maçında bakıyorsun 90 dakikada 2-1 galipsin, uzatma süresinde 3-2 mağlup bitirdik. Şu var; bazı oyuncu arkadaşlara o pandemi döneminde önemli görevler düşüyordu. Maalesef onlar bu mücadele içerisinde yer almadılar. Bizim açımızdan çok önemliydi. Mesela 1 kalecimiz ile 34 maç oynamışız. Fabien Farnolle 34 hafta oynamış, 34 hafta kolay değil. Ufuk da feshedip gittikten sonra tamamen yalnız kalmıştır. Bir teknik adam için bazen formsuz oyuncuları değiştirebiliyorsun ama kalecide böyle bir şansınız olmayabiliyor. Depremi yaşadık, depremden sonra pandemi. Oyuncuların bir kısmı özellikle yabancı oyuncuların huzursuz olduğu dönemler var ama kulüpler de bir yerden gelir alıyor. Bir gelir almadan oyuncuya ödeyemiyor. Bu bizi inanılmaz derecede etkiledi ve bu diğer takımları da etkiledi. Dikkat edin, düşen takımlara bakın ve düşme potasındaki takımlara bakın inanılmaz ekonomik kriz içerisinde mücadele etmişlerdir. Biz ligde kalsaydık çok şey konuşacaktık diğer takımlar adına. Diğer takımlar adına çok üzücü bir durum. Malatya'nın, Malatya şehrinin, Kayseri'nin, başkent Ankara'nın burada büyük şansızlıkları olmuştur. Şimdi testler yaptırdık. Pozitif çıktığında antrenmanları iptal ediyorsun. Oyuncu maça gelmiyor. Dolayısıyla o kadar çok şeyler yaşadık ki bunları küme düştükten sonra dile getirmek biraz farklı bakış açılarından değerlendirdiğinde olumsuz gözükebilir ama biz mücadelenin içerisindeyiz. Bu mücadele içerisinde inanılmaz şeyler yaşadık. Kulüp oyuncu ilişkileri, teknik adam ilişkileri, kadro yeterliliği veya yetersizliği, ekonomik durumlar... Dolayısıyla bir şehre karşı da sorumluluğumuz vardı ve biz bu sorumluluk içerisinde asla bırakmadık. Pandemide biz de gelmeyebilirdik. Birtakım şartlar öne sürerdik ama bütün zorlukları göz önüne alarak buraya geldik, mücadele ettik ve bu mücadele içerisinde var olduk. Onun için fevkalade üzgünüz ama elimizden bir şey gelmiyor. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde federasyonumuz bu konuyu iyi bir şekilde değerlendirir. Diğer takımlar da düşen takımların empatisini yapar, herkes sonra mutlu sona ulaşır" diye konuştu.