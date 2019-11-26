Son Dakika Haberleri: BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde toplanan sarı-siyahlı takım, koşu yaptı.

Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı.

Zimbabwe Milli Takımının formasını giyen ve pasaport sorunu nedeniyle ülkesinden dönemeyen Teenage Hadebe, antrenmanda yer almadı.

Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi futbolcu Arturo Mina ile bir süre sohbet etti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:16 Kaynak: AA
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