BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçının ardından - Son Dakika

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçının ardından

Süper Lig'in 30'uncu haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Yeni Malatyayaspor karşısında aldıkları 1 puanın önemli olduğunu belirterek, "Her iki takım içinde zor bir müsabakaydı. Çünkü Yeni Malatyaspor iyi kadrosu olan bir takım. Maçtan önce de kontrolü elimizde tutmamız gerektiğini ve sabırlı olmamız gerektiğini söylemiştik. Çok fazla pozisyon vermeden rakibe, yakaladığımız pozisyonları değerlendirmek için bugün sahada mücadele gösterdik. Oyuncularımda son ana kadar disiplinden kopmadan bu oyunu sürdürdü. İyi mücadele ettiler. Daha derli toplu oynadık geçen haftalara göre. Her iki takımda bence maçın hakkı olan birer puan aldı. İki takımın oyuncalarını da, bu sıcak hava mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

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KARAMAN'DAN, TARAFTARLARA SABIR ÇAĞIRISI

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, küme düşmeyeceklerini, zor bir maça çıktıklarını kaydederek, "Hem maç öncesi, hem hava şartları hem de rakibin geçen hafta aldığı farklı mağlubiyet bugün oyun anlayışlarını da değiştirdi. Savunma anlayışlı, boş alan vermeyen... Tabi bu süreçte bizim için kolay olmadı. Boş alan yakalayıp pozisyonlara girmek. İki net pozisyon yakaladık. Rakip daha çok adamla gelecek ama genele baktığımızda beraberlik ortada olan bir sonuç. Net pozisyona giren takım biziz; hakemle ilgili de buradan taraftarlarıma bilgi vermek istiyorum; sakin olmakta fayda var. Hakemin oyunun 90 dakika içinde maçtan önce söylenildiği gibi bizim aleyhimize de lehimize bazı porsiyonlara karar verdi. Bunu özellikle cesaretli bir şekilde söylemek gerekiyor. Geçen hafta haksız atılan oyuncum vardı, ikisini karıştırmayacağız. Küçük hatalar olabilir, normalde iyi bir maç yönetmiştir. İçeride seyrettim, belki kırmızı katta Yousef'e verebilirdi, kendisi inisiyatifini kulandı. Biz oyuncu ve camia olarak doğru şeylere odaklanacağız. Geçen hafta haksız bir şekilde oyuncumuz kırmızı kart gördü. Burada biz hukuk kuruluna ceza veren başkandan, yönetimlerden şunu beklerdik; nasıl ki görüntüye göre yöneticilere oyuculara gerektiğinde hocalara ceza veriliyorsa görüntüler göre de suçsuz bir insanın sulandırmayacaksın, ceza vermeyeceksin. Adalet hukukun temelinde varsa temel budur. Yani aman buna verirse diğerlerine de vermemiz lazım. Verin, haksız birileri atılıyorsa görüntülerde de netse affetsin arkadaşlar suçluysa suçunu verin onun için. Bakın ben bunlara rağmen hem ülkem için, kolektif çalışma açısında da esas iş haksız bir oyuncuya kırmız kart verip, bugün bu oyuncu olsa maç başka yere gidebilir. Keşke diğer maçlarda da böyle birer birer toplasaydık, alsaydık. Çarşamba Sivasspor maçına kilitlendik, yarın oynanacak sonuçlar bizim için önemli. Bugün bizim mücadelemiz sezon sonuna kadar sürecek bir inançtı. Biz küme düşmeyeceğiz, ölümüne mücadele edeceğiz, buradaki 3 puan çok önemliydi. Ama rakibi de düşüneceksin, kendi oyunu da eksik oyuncuyu da bir sonraki maça da 3 puanı hesap edip yola çıkacağız" diye konuştu.

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 21:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği maçının ardından - Son Dakika Spor
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