BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe: 2-1

STAT: Yeni MalatyaHAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Mehmet Cem HanoğluBTC TURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç (Dk. 88 Hafez), Robin Yalçın (Dk.70 Youssuf), Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım (Dk.82 Donald), Fofana (Dk.

STAT: Yeni Malatya HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Mehmet Cem Hanoğlu BTC TURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç (Dk. 88 Hafez), Robin Yalçın (Dk.70 Youssuf), Acquah, BTC TURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç (Dk. 88 Hafez), Robin Yalçın (Dk.70 Youssuf), Acquah, Gökhan Töre Murat Yıldırım (Dk.82 Donald), Fofana (Dk.55 Vidar Kjartansson) Umut Bulut GÖZTEPE: GÖZTEPE: Beto - Gassama (Dk. 90 Atınç Nukan ), Alpaslan, Titi, Berkan, Castro (Dk. 90 Borges), Soner (Dk.61 Napoleoni), Halil (Dk.61 Tripic), Mossoro (Dk.82 Deniz), Serdar, Wilzeck GOLLER: Dk. 41 Umut, Dk.78 Vidar Kjartansson ( GOLLER: Dk. 41 Umut, Dk.78 Vidar Kjartansson ( Yeni Malatyaspor ) - Dk. 76 Alparslan (P) (Göztepe) SARI KARTLAR: Hadebe, Sakıb (Yeni Malatyaspor) - Alparslan (Göztepe) SARI KARTLAR: Hadebe, Sakıb (Yeni Malatyaspor) - Alparslan (Göztepe) Süper Lig'in 28'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan maçta 2-1 mağlup etti. 12'nci dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Chebake'nin bekletmeden yaptığı vuruşta Göztepe savunması araya girdi. 12'nci dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Chebake'nin bekletmeden yaptığı vuruşta Göztepe savunması araya girdi. 34'üncü dakikada Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Mina'nın vuruşu etkisiz kalınca, Göztepe savunması topu uzaklaştırdı. 34'üncü dakikada Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Mina'nın vuruşu etkisiz kalınca, Göztepe savunması topu uzaklaştırdı. 36'ncı dakikada gelişen Göztepe'de atağında gerilerden atılan uzun topla buluşan Wilzeck'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kale direğinin hemen yanından auta çıktı. 36'ncı dakikada gelişen Göztepe'de atağında gerilerden atılan uzun topla buluşan Wilzeck'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kale direğinin hemen yanından auta çıktı. 41'inci dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Töre'nin ortasında ceza sahasındaki Umut Bulut kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 41'inci dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Töre'nin ortasında ceza sahasındaki Umut Bulut kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 76'nci dakikada skora denge geldi. Göztepe'de Wilczek, kaleci Farnolle'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonu VAR'da izleyen Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Alpaslan, skora dengeyi getirdi: 1-1. 76'nci dakikada skora denge geldi. Göztepe'de Wilczek, kaleci Farnolle'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonu VAR'da izleyen Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Alpaslan, skora dengeyi getirdi: 1-1. 78'inci dakikada ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. Acquah'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Vidar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. 78'inci dakikada ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. Acquah'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Vidar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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