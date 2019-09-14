Son Dakika Haberleri: BtcTurk Yeni Malatyaspor hata istemiyor! Rakip Ankaragücü...
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BtcTurk Yeni Malatyaspor hata istemiyor! Rakip Ankaragücü...

1 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

BtcTurk Yeni Malatyaspor hata istemiyor! Rakip Ankaragücü..., System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.


Lige 3-0'lık Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayarak taraftarına umut veren Malatya temsilcisi, sonraki haftalarda ise Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-2 kaybetti.


Geride kalan 3 maçta 3 puan toplayabilen sarı-siyahlılar, Ankara deplasmanında galibiyete ulaşıp yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.


- 3 eksik var


BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ankara ekibi karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.


Teknik direktör Sergen Yalçın, başkent temsilcisine karşı sakatlıkları bulunan Yiğithan Güveli, Gökhan Töre ve Moryke Fofana'ya görev veremeyecek.


Sarı-siyahlı takımda kart cezalısı oyuncusu ise bulunmuyor.


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:20 
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