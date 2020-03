BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 1,5 yıllık anlaşma sağlanan teknik direktör Hikmet Karaman için imza töreni düzenlendi.

Sergen Yalçın ile sezona başlayan, Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra ise Kemal Özdeş'i göreve getiren Yeni Malatyaspor'da, alınan başarısız sonuçların ardından Özdeş dönemi de sona erdi. Bunun üzerine teknik direktör arayışına başlayan sarı-siyahlı yönetim, temasa geçtiği Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yönetimi, taraftarların katılımıyla kentteki bir otelde teknik direktör Hikmet Karaman için imza töreni düzenledi. Törende konuşan Başkan Gevrek, yeni dönemin hem Hikmet Karaman hem de Yeni Malatyaspor camiası için hayırlı olması temennisinde bulundu. Gevrek, ikinci yarıya kötü başladıklarını ifade ederek, "Taraftarımız ve camiamız bu konuda endişeli. İlk yarıyı 24 puanda bitirmiş bir takım olarak ikinci yarıya kötü başlayınca hem camia hem de taraftar biraz tedirgin oldu ama iyi bir takımımız var. Tabii ki ikinci yarı taraftarımız ve camiamızın bizlerden beklentilerinin çok fazla olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

"2'NCİ LİG'DEN SÜPER LİG'E, SÜPER LİG'DEN UEFA'YA"

Altı yılda takımı 2'nci Lig'den Süper Lig'e çıkardıklarını anımsatan Gevrek, "Takımımızı 2'nci Lig'den 1'inci Lig'e oradan da Süper Lig'e yükselttik ve UEFA'da yer aldık. Hep birlikte çok büyük başarılara imza attık. Buradaki yönetici arkadaşlarımızla çok güzel işler yaptık. Bu şehir bunu fazlasıyla hak ediyor. Malatya bir futbol şehri. Geçmişine baktığınızda futbolu seven bir şehir. Tabii ki zaman zaman çıkış olduğu gibi inişler de, düşüşler de olabiliyor ama bu düşüşlerde, zor günlerde taraftarımızın, camiamızın ve bizlerin bir, diri olması gerekiyor. Birlikte bu sıkıntıları aşacağız" diye konuştu.

"İNSANIZ HATA DA YAPABİLİRİZ"

Hikmet Karaman ile çıkışa geçeceklerine inandığını vurgulayan Adil Gevrek, şunları söyledi:

"Bizim de hatalarımız, eksiklerimiz var. Tabii nasıl doğru işler yapabiliyorsak, bazen insanız hata da yapabiliriz, eksiklerimiz de olabilir. Önemli olan bu hata ve eksiklerden ders çıkarmak. Biz de hata ve eksiklerimizden ders çıkaracak bir yönetimiz. İnşallah bundan sonra da yeni bir başlangıç yapacağız. İkinci yarıya Sergen Yalçın'ın gitmesiyle birlikte Kemal Özdeş ile başladık. Onlara emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Olmadı, tutmadı; bazen olabiliyor ama inşallah Hikmet Karaman ile beraber ben inanıyorum ki çıkışa geçeceğiz. Kendisini futbolda ve kamuoyunda ispatlamış bir hoca. Daha doğrusu krizleri iyi yöneten, iyi bilen ve bu sıkıntıların altından kalkmış bir hoca olarak Malatya'yı çok güzel yerlere getireceğine inanıyoruz. Kendisine ve ekibine inanıyoruz. Bu zor günlerde takımımız ile hep beraber olacağız, bu noktada hepimize görevler düşüyor. Hep birlikte takımımızı daha güzel yerlere getireceğimize inanıyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olur."

"BU ZOR GÜNLERDEN HEP BİRLİKTE ÇIKMALIYIZ"

Ligde şu ana kadar 24 puan topladıklarını hatırlatan Gevrek, "Alt sıradaki takımlarla aramızda 4 puanlık bir fark var. İçeride oynayacağımız çok maç var ve bu maçlarımızda da avantajımız var. Avantajımız var diyoruz ama taraftarın gelmesi, camianın orada olması ve taraftarın takıma destek vermesi çok önemli. Bizim sorumluluklarımız var. Hatalarımız, eksiklerimizi biliyoruz ama mutlaka taraftarlarımızın da bir sorumluluğu var. Taraftarlarımız nasıl ki maçlara geliyorsa, nasıl ki alkışlıyorlarsa bir o kadar protesto hakkı da vardır. Şahsım ve yönetim olarak taraftarlarımıza asla bir kırgınlığımız olamaz. Çünkü bu takım taraftarın takımıdır. Onlar da bu gidişata üzülüyorlar, haklı olarak protesto ediyorlar. Yeter ki stada gelsinler, protesto hakları var, protesto da edebilirler ama öncelikle takımlarına sahip çıksınlar, destek versinler. Bu zor günlerden hep birlikte çıkmalıyız" dedi.

"BU TAKIM DÜŞECEK DİYE KAOS YARATANLAR VAR"

Gelinen noktada kendilerini üzen farklı seslerin de çıktığını dile getiren Başkan Adil Gevrek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi üzen şey taraftar değil, taraftarımızın protestosu değil, asla olmaz. Bazı grupların yaptığı işler sadece kaos yaratır. Kaos yaratma zamanı değil. Hep birlikte bir olma zamanı. Burada hep beraber çıkış yapmamız lazım. Bugüne kadar verdiğimiz sözlerde Allah bizi çok şükür mahcup etmedi. İlk geldiğimizde 3 yılda Süper Lig'e çıkacağımızı söyledik, Allah mahcup etmedi. 3 yıl içerisinde hedefimiz UEFA dedik, çok şükür oraya da gittik. Şu sözü de veriyorum; taraftarımız, camiamız rahat olsun, sağda solda 'bu takım düşecek' diye kaos yaratanlar var, rahat olsunlar bu takım Allah'ın izniyle küme düşmeyecek. Hep birlikte daha güzel yerlere geleceğimize inanıyoruz. Bu sıkıntıların içerisinden hep beraber daha güçlü çıkacağımıza inanıyoruz. Hikmet hoca gibi tecrübeli bir hoca ve ekibiyle beraber daha da güçlü olacağız. Ben inanıyorum, taraftarımız ve camiamızın da inanmasını istiyorum. Allah'ın izniyle inşallah hep beraber bu sıkıntıları aşarız. Çok büyütülecek bir kaos varmış gibi de bakmamalıyız. Kötü bir gidişat vardı, bu gidişatı da inşallah iyiye çevirip, hep birlikte bu sıkıntıları çözüp, daha iyi yere geleceğiz."

KARAMAN: GELMEDEN 2-3 GÜN ÖNCE BİR İSTİŞARE YAPTIK

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman ise "Gelmeden önce 2-3 gün bir istişare yaptık. Kolay işimiz yok. Zaten bize kolay görevi kimse tebliğ etmiyor, 'gel şu takımı şampiyon yap' demiyor. Bundan önce de birkaç tane teklif aldık, 'biz bu süreyi dinlenerek geçirelim veya artık hedef şampiyonluğa, ilk 5'e, 7'ye oynatacak bir takım teknik ekibi olalım' diye karar vermiştik. Ama Adil başkan bir şekilde bizi buraya getirdi. Dolayısıyla biz de ona güvendik" açıklamasında bulundu.

"TARAFTAR DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

"Malatyaspor tek; başka bir takım yok" diyen Karaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dışarıda otururken bir taraftarımız, 'Hocam depremi atlattık ama bu şehrin tek sevgisi, hayat kaynağı Malatyaspor'u ne olur bu durumdan kurtaralım' dedi. Bu çok önemli bir cümle. Ben, Gölcük depremini yaşamış bir kişiyim, ne olduğunu iyi bilirim. Anadolu takımlarında da çalıştığımızda, Anadolu insanının futbol özlemini, takımına sahip çıkmasının ne olduğunu da biliyoruz. Malatyaspor tek; başka bir takım yok. Bu takımın başarısı şehrin başarısıdır. O zaman bu hafta Konya maçında bütün Malatya'nın kasabaları, ilçeleri merkez olmak üzere, belediye başkanlarımıza da özel bir görev düşüyor. Bütün taraftarı stada getirsinler. Çünkü Konya maçı, bir maç her şey değil ama bizim yukarı doğru kafamızı kaldıracağımız maç. Taraftar desteği çok önemli. Taraftar desteğini on ikinci güç olarak istiyoruz. Taraftar o stadı dolduracak, ondan sonra skora bakacak. Oraya iki bin seyirci geldikten sonra dışarıda konuşmayacak. Önce biz Malatyasporlular, Malatya şehrinde yaşayan bireyler olarak bu maça geleceğiz. Bütün maçlara istiyoruz ama birinci adımımız Konya maçında on ikinci adam desteğiyle, Allah'ın izniyle 3 puanı alıp, ondan sonra hafta içi oynayacağımız Trabzonspor ve gideceğimiz deplasman maçı bize nerede olduğumuzu gösterecek."

"BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Karaman, şu anda direksiyonda kendilerinin olduğunu ifade ederek, "İkinci yarıya başlangıç olarak iyi bir performans çizmiyoruz ama direksiyonun başında olduğumuz için bugün lig bitse biz kümede kalmışız. O zaman ligi bitirecek startı bu hafta alacağız. Çok işimiz var. Takımı hemen tanımak istiyoruz. Medyadaki arkadaşlarımıza büyük görev düşüyor. Bu takımın UEFA oynaması, medyanın UEFA oynaması demektir. Bu takımın Süper Lig'de olması, sizin Süper Lig'de olmanız demektir. Ama takımların alt liglerde olması, medyanın da alt liglerde olması demektir. O zaman birlikte olacağız. Eleştiriler ayrı ama önemli olan takımın menfaatidir, kişilerin menfaati değildir. Medyanın yazacağı yazılar, taraftara vereceği mesaj çok önemli" diye konuştu.

"BİR GELECEK, YILIN HEDEFİ YOKSA BEN YOKUM"

Karaman, bir gazetecinin 'Bu sezonun ardından gelecek sezon için bir hedefiniz olacak mı?' sorusuna, "Zaten gelecek yıl hedef üzerine geldik. Bir gelecek, yılın hedefi yoksa ben yokum arkadaşlar. Gerçek bu, patron da burada" cevabını verdi.

Konuşmaların ardından teknik direktör Hikmet Karaman, 1,5 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.

