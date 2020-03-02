BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile anlaştı - Son Dakika Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile anlaştı

6 saat önce

Sergen Yalçın ile sezona başlayan, Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra ise Kemal Özdeş'i göreve getiren Yeni Malatyaspor yönetimi, alınan başarısız sonuçların ardından Özdeş ile de yollarını ayırdı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile anlaştı, System.String[]

Sergen Yalçın ile sezona başlayan, Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra ise Kemal Özdeş'i göreve getiren Yeni Malatyaspor yönetimi, alınan başarısız sonuçların ardından Özdeş ile de yollarını ayırdı.


Bunun üzerine teknik direktör arayışını sürdüren sarı siyahlıların temasa geçtiği Hikmet Karaman ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Son olarak Kayserispor'u çalıştıran Hikmet Karaman ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı ve gün içerisinde sözleşme imzalanacağı belirtildi.


Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman, Sergen Yalçın, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:17 
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