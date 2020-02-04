BtcTurk Yeni Malatyaspor ikinci yarıdaki ilk galibiyetini almak istiyor

Süper Lig'in 21'inci haftasında cuma akşamı saat 20.00'de Yeni Malatya Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan BtcTurk Yeni Malatyaspor , maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takım, sahasında taraftarının desteğiyle Başkent ekibini yenerek, ikinci yarıdaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Ligde 2019-2020 sezonunun ilk yarısını 24 puanla sekizinci sırada tamamlayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ikinci yarıya istediği gibi başlayamadı. 18'inci haftada deplasmanda Medipol Başakşehir 'e 4-1'lik skorla mağlup olan sarı kırmızılılar, 19'uncu haftadaki Trabzonspor maçını deprem nedeniyle oynayamadı. Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın da etkilenmesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trabzonspor maçını erteledi. Bu karar sonrası 20'nci haftada Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Antalya 'da gerçekleştiren Malatya ekibi, deplasmanda rakibine 2-1'lik skorla yenildi.

İkinci yarıda 3 hafta geride kalırken, oynadığı 2 karşılaşmayı da kaybeden sarı kırmızılılar, 7 Şubat Cuma günü Ankaragücü'nü konuk edecek. Alanyaspor maçı sonrası kente dönen BtcTurk Yeni Malatyaspor'da futbolcular, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde, teknik direktör Kemal Özdeş nezaretinde Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana, Alanyaspor maçında sol kasığında ağrı hissederek oyundan çıkan ve sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Hadebe ve sol diz dış yan bağlarındaki sakatlık dolayısıyla tedavisi devam eden Fofana katılmadı. Alanyaspor maçında gördükleri sarı kartlar sonrası cezalı duruma düşen Teenage Hadebe ile Murat Yıldırım , Ankaragücü maçında kadroda yer alamayacak. Yeni Malatyaspor'da cezalı oldukları için Alanyaspor maçında kadroda yer alamayan Afriyie Acquah ve Robin Yalçın'ın ise cezaları sona erdi. Her iki oyuncu da teknik direktör Kemal Özdeş'in görev vermesi halinde Ankaragücü maçında forma giyebilecek.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra üç gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı. Dar alanda kısa pas ve top kapma çalışmasıyla devam antrenmanın basına kapalı bölümünde teknik taktik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar esnasında teknik direktör Kemal Özdeş'in oyuncularıyla yakından ilgilendiği görüldü.

WALTER: YENİ MALATYASPOR'UN LİGDEKİ BAŞARISI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Sarı kırmızılı takımın devre arasında kadrosuna kattığı Remi Walter, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor formasını giymenin ve Türkiye'de futbol oynamanın güzel bir duygu olduğunu söyledi. Ligin 20'nci haftasında deplasmanda oynadıkları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giydiğini anımsatan Fransız oyuncu, "Maçın sonucu bizi memnun etmese de Alanyaspor maçında forma giydim. Önümüzde, Cuma günü Ankaragücü maçı var. O maçla tekrar takım ruhunu yakalayacağız. Bir seri yakalayacağız ve devam edeceğiz" dedi.

Fizik olarak kendisini iyi hissettiğini aktaran Walter, "Kafa ve fizik olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Belirli bir süre maç oynayamamıştım. İlk maçımı oynadım, bu da beni olumlu yönde etkiledi. Önümüzdeki maçlarda hem kendi performansımı yakalama açısından hem de Yeni Malatyaspor'un ligdeki başarısı için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

"MALATYA'DA ÇOK MUTLUYUM"

Walter, bir gazetecinin 'Trabzonspor da seni istemişti. Yeni Malatyaspor'u tercih etmendeki etken nedir?' sorusuna, "Malatya'da çok mutluyum, takımın kalitesi iyi. Bu kaliteyi ortaya çıkaracağız, bir seri yakalayacağız. Şu an aklımda sadece cuma günü oynayacağımız maç var" cevabını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

Remi Walter'ın açıklamaları

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