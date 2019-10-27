Son Dakika Haberleri: BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Samet Aybaba
Son Dakika Spor BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Samet Aybaba

BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Samet Aybaba

27 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Samet Aybaba'nın açıklamaları MALATYA - İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Samet Aybaba'nın açıklamaları MALATYA - İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Samet Aybaba

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Samet Aybaba, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 06:02 Kaynak: AA
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