BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Samet Aybaba
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İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Samet Aybaba'nın açıklamaları MALATYA - İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 06:02 Kaynak: AA
İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Samet Aybaba'nın açıklamaları MALATYA - İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
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