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BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından maçının ardından - Hikmet...
7 saat önce
Süper Lig'in 25. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:32 Kaynak: AA
Süper Lig'in 25. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor- İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 1-1 eşitlikle sonuçlandı. BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik direktörü Hikmet Karaman maçın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.
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