BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından maçının ardından - Hikmet... - Son Dakika
Son Dakika Spor BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından maçının ardından - Hikmet... - Son Dakika Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından maçının ardından - Hikmet...

7 saat önce

Süper Lig'in 25. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 25. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor- İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 1-1 eşitlikle sonuçlandı. BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik direktörü Hikmet Karaman maçın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından maçının ardından - Hikmet...

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, İttifak Holding, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:32 Kaynak: AA
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