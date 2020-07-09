BtcTurk Yeni Malatyaspor, Jody Lukoki'yi kadrosuna kattı - Son Dakika

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Jody Lukoki'yi kadrosuna kattı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Bulgaristan ligi takımlarından Ludogorets'in 28 yaşındaki Kongolu oyuncusu Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Bulgaristan ligi takımlarından Ludogorets'in 28 yaşındaki Kongolu oyuncusu Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hayırlı olsun" denildi.


Yeni Malatyaspor, Bulgaristan, Ludogorets, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor BtcTurk Yeni Malatyaspor, Jody Lukoki'yi kadrosuna kattı - Son Dakika Spor
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