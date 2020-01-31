BtcTurk Yeni Malatyaspor, Karim Hafez'i transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor BtcTurk Yeni Malatyaspor, Karim Hafez'i transfer etti - Son Dakika Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Karim Hafez'i transfer etti

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Mısırlı futbolcu Karim Hafez'i renklerine bağladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Karim Hafez'i transfer etti, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Mısırlı futbolcu Karim Hafez'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım 24 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Açıklamada, "Mısırlı milli futbolcu Karim Hafez BtcTurk Yeni Malatyaspor'umuzda. 24 yaşındaki Kasımpaşalı sol bek Karim Hafez ile satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar anlaşmış bulunmaktayız." ifadeleri yer aldı.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:26 Kaynak: AA
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