BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: 1-2

Karşılaşma konuk ekip Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

61'inci dakikada savunmanın hatasıyla topu önünde bulan Thiam, ceza sahası içerisinde kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Thiam, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 1-1.

6'ncı dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktadan Tirpan tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.

Süper Lig'in 27'nci haftasında Kasımpaşa, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanan maçta deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.

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