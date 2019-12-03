Son Dakika Haberleri: BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçının ardından
Son Dakika Spor BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçının ardından - Son Dakika Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçının ardından

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü 3-1 yendi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü 3-1 yendi.

Maçın ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gazetecilere açıklama yaptı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçının ardından

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:58 Kaynak: AA
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