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BtcTurk Yeni Malatyaspor kupa maçına hazır
6 saat önce
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:02 Kaynak: AA
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Tam kadro gerçekleştirilen antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
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