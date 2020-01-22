BtcTurk Yeni Malatyaspor kupa maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor BtcTurk Yeni Malatyaspor kupa maçına hazır - Son Dakika Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor kupa maçına hazır

6 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor kupa maçına hazır, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Tam kadro gerçekleştirilen antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:02 Kaynak: AA
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