BtcTurk Yeni Malatyaspor, kupa mesaisini sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor BtcTurk Yeni Malatyaspor, kupa mesaisini sürdürdü - Son Dakika Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor, kupa mesaisini sürdürdü

6 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında 23 Ocak Perşembe günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, kupa mesaisini sürdürdü, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında 23 Ocak Perşembe günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Tam kadro gerçekleştirilen antrenmanda sarı-siyahlılar, taktik çalışması yaptı.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:18 Kaynak: AA
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