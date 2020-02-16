BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından notlar

Galatasaray taraftarı, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi teknik direktör Fatih Terim'e coşkulu bir destekte bulundu. Sarı kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesi tecrübeli teknik adamı tribünlere çağırdı ve 'İmparator Fatih Terim' tezahüratında bulundu.

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