BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Gençlerbirli ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın sonunda Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve BtcTurk Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin düzenlenen basın toplantısında çaıklamalrda bulundu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, sansasyonel bir maç olduğunu belirterek, "Maçın skoruna bakıldığında çok enteresan değişik bir maç oldu bol gollü bol pozisyonlu maçın başında bu kadar gol olacağını biz de düşünmüyorduk defansif anlamda da bazı sıkıntılar yaşadık. 2-1 mağlubiyetten öne geçip 90+'larda gol yemek bizi üzdü. 3 puan alabileceğimizi düşündüğümüz bir rakibimizle oynadık. 3-3 gibi sansasyonel bir sonuç çıktı ortaya. İki tarafta maça galibiyeti getirecek pozisyonları buldu. Ama sonuçta berabere bitti. Maçın başında 45'inci dakikada korner atarken biz Acquah ile bir pozisyon yakaladık, oyunu kestiler. Aynı son saniyede yakalandığımız pozisyonda aynısını devam ettirdi. İkisinde de süre bitmişti. 4'üncü hakeme sorduğumda ilk yarıda korneri kullandırıp bitirdi. İkinci yarıda aynısını yapmadılar. 90+ saniyede maçı devam ettirdiler, 3-1 yakalandığımız pozisyonda. Bence hakemlerimizin en büyük sorunu bu. Birine verip birine vermediğin zaman olmuyor" dedi.

Şahin, Guilerme'nin ilk 11'de neden başlatılmadığı sorusuna derin bir kadroya sahip olduklarını belirterek, "Bir sezon oynuyoruz, kalabalık bir kadroya sahibiz. Bizim özellikle hücum hattında çok fazla alternatifimiz var. Çok fazla sayıda oynayan oyuncularımız oluyor. Bazı oyuncuları dinlendirmeyi düşündük. Orta sahayı almak istedik. Orta sahada bir değişikliğe gittik. Bizim ön hattımızda oynayabilecek 6 oyuncumuz var bunları değişerek sezona yaymak istiyoruz. Hepsinden etkili bir şekilde faydalanmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

HAMZA HAMZAOĞLU: 2 PUAN KAYBETMİŞ OLABİLİRİZ ÖNEMLİ OLAN ÖZGÜVENİMİZİ KAYBETMEMEK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise güzel bir maç olduğunu belirterek, "Mücadeleyi ortaya koyan her iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. İyi bir maç oldu. Maça iyi başladık. Kendi sahamızın avantajıyla rakip sahada oynamaya başladık. İyi oynarken gol yedik. Geriye düştük ilk yarıda ama ikinci yarıda tekrar rakibe üstünlüğümüzü kabul ettirip 2 gol bulduk. Yeniden öne geçtik. Erdem'in sakatlığı, saha içerisinde yaptığımız değişiklikler orta alanda oyundan düşmemize sebep oldu. Alan paylaşımlarını yanlış yapıp arka arkaya 2 gol yedik. Mağlup duruma düşmek hem de kendi sahanızda oyuncularım oyunu bırakmadılar. Kazanmak için tekrar hamle yaptık. 3-3'ü yakaladık. Son pozisyonda 4'ü de atabilirdik Stancu'nun pozisyonunda, olmadı. Kendi sahamızda kaybettiğimiz 2 puan görünse de önemli olan bugüne kadar olan özgüvenimizi kaybetmedik bizim için bu çok daha önemli" dedi.

Gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacakları maça değinen Hamzaoğlu, "Önümüzde oynayacağımız bir Fenerbahçe maçı var, hafta içi en şekilde ona hazırlanıp, daha iyi bir mücadele daha iyi bir oyunda sahada olacağız" diye konuştu.

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Murat Şahin'in açıklamaları

Hamza Hamzaoğu'nun açıklamaları

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