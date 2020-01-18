BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika
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BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından

6 saat önce

Süper Lig'in 18'inci haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Yeni Malatyaspor'u 4-1'lik skorla geçerken, müsabakanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 18'inci haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Yeni Malatyaspor'u 4-1'lik skorla geçerken, müsabakanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"İkinci yarıya iyi başlamak istiyorduk. Son 2 maçta ilk yarılara çok iyi başlangıç yapan ve sonucu ilk yarılarda alan bir takımdık. Bugün de aynısını yaptık. Maçın 10'uncu dakikasından ilk yarının sonuna kadar iyi işler yaptık ve 4 gol bulduk. İkinci yarı ise skorun avantajıyla oynadık. Rakip zaman zaman kalemize geldi. Oyuncularımın performanslarından çok memnunum. İyi bir kamp dönemi geçirdik. İyi yoldayız. İyi işler yapıyoruz. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Her geçen gün üstüne koyarak daha iyi oynamak istiyoruz. Demba Ba ile Crivelli'nin iyi bir ikili olması hücum anlamında bizi sevindiriyor. Gelişen ve daha iyi işler yapan takım olma yolunda ilerliyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnsanların bize verdikleri değeri devam ettirmek istiyoruz."

OKAN BURUK: ETİK DAVRANIYORUZ

"(Demba Ba'nın ikinci sarı kartı görmeyip Türkiye Kupası'nda değil ligde cezalı duruma düşmesiyle ilgili) Etik davranıyoruz. Bilerek kırmızı kart görmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Hiç başvurmadım. Oyuncu değişikliği yapacaktım. Demba Ba'yı 45'te mi çıkarayım ya da 10-15 dakika daha mı oynasın diye düşündüm. Daha sonra sakatlandı, Mehmet Topal'ı çağırmıştık. O anda sarı kart gördüğü pozisyon ortaya çıktı. Böyle bir şey yaşadık. Hayırlısı olsun. Bir yerde de cezalı duruma düşecekti. Bu Fenerbahçe maçı oldu. Diğer arkadaşlar Fenerbahçe maçında en iyisini yapacaktır."

HAKAN ÇALIŞKAN: BAŞAKŞEHİR HAKLI BİR GALİBİYET ALDI

Hakan Çalışkan ise şöyle konuştu: "Maça iyi başladık ve 20'nci dakikaya kadar iyi oynadık. Ancak daha sonra bireysel hatalardan dolayı zincirleme goller yedik. Medipol Başakşehir, daha istekli oynadı ve haklı bir galibiyet aldı. Medipol Başakşehir'i tebrik ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Okan Buruk'un açıklamaları

Hakan Çalışkan'ın açıklamaları


Yeni Malatyaspor, Hakan Çalışkan, Okan Buruk, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:33 Kaynak: DHA
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