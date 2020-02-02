BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 20'nci haftasında Aytemiz Alanya spor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçın ardından teknik direktörler değerlendirmelerde bulundu.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Yeni Malatyaspor'a karşı zor bir maç oynadıklarını söyledi. Ligin ikinci yarısına iyi başladıklarını belirten Bulut, "Bunun daha iyi bir hale gelmesi için bugün kazanmamız gerekiyordu. Futbolcularımız da bunun bilincindeydi. Hafta içerisinde çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptık. Takımımı tebrik ediyorum. Bugün gerçekten iyi mücadele ettik. Pozisyonlara girdik, 2 tanesini iyi değerlendirdik. Eksik kalmamıza rağmen 2'nci yarıda yine 2-3 tane gol pozisyonu yakaladık ancak değerlendiremedik. Nitekim kaybettiğimiz bir topta kontra atakta 90+4'te yediğimiz bir gol oldu. Maçı 2-1 kazandık. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyunun geneline baktığımızda iyi bir oyun sergiledik. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Yolumuza inşallah bu şekilde devam ederiz" dedi.

"SARI KART DA OLABİLİRDİ"

Bir gazetecinin sorusu üzerine çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 'nda oynanacak olan Galatasaray maçı ve Yeni Malatyaspor maçında N'Sakala'nın gördüğü kırmızı kart pozisyonunu da değerlendiren Bulut, "Kırmızı kartla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Bence kırmızı kart değil. Ligimizde daha farklı pozisyonlar yaşadık, kırmızı kartla cezalandırılmadı. Bence sarı kart da olabilirdi. Çünkü direkt kaleye giden değil, dışa doğru gidilen bir pozisyondu. N'Sakala'nın topa dokunduğunu düşünüyorum. Ancak net konuşmayacağım, çünkü yanlış bir şey de konuşmak istemiyorum. Hakem böyle bir karar verdi. 10 kişiyle devam ettik. Hafta içi kupa maçı var. Bu kupada da iyi ilerlemek istiyoruz. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Zor bir maç olacağını zaten biliyoruz. Bu zorlukları da inşallah hep birlikte aşacağız" diye konuştu.

KEMAL ÖZDEŞ: ALANYA HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise konuşmasına Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketini değerlendirerek başladı. Özdeş, şöyle konuştu: "Öncelikle geçen hafta Elazığ'da olan deprem hem Elazığ, hemşehrimiz Malatya'nın sınır ilçelerini etkiledi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da şifalar diliyorum. Geçen haftalarda da hem maçlarda hem statlarda orada bulunan depremzedelerle ilgili çok iyi destekler oldu. Çok iyi birlik beraberlik mesajları oldu tüm statlarda, tüm spor camiasında. Hafta içi, bugün de burada Alanyaspor bu maçın gelirini depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Alanyaspor başkanına ve yönetim kuruluna ve Alanya halkına da teşekkür ediyorum."

"ÇABUK VE ACELE OYNADIK"

Karşılaşmayı da değerlendiren Kemal Özdeş, "Bugün 2-1 kaybettik. Belki oyunun özeti ilk yarının son dakikasında yediğimiz gol, ikinci yarının başında penaltıdan yediğimiz gol... İlk yarı belki Alanya takımını 15'inci dakikadan sonra doğru pozisyon alarak doğru savunduk. Kazandığımız toplarla da final paslarını değerlendirerek doğru hücum etmeye başladık. İlk yarının ikinci bölümünde topa doğru sahip olduk. Belki devre arasına ihtiyacımız varken, ofansif olarak organizasyonu belirleyecekken, 1-0 geriye düşmek planları bozuyor. Bu kez aynı oyunu biraz daha riskli, cesaretle oynamak gerekiyordu. Buna da ikinci yarının başındaki penaltı engel oldu. Oyunun penaltıdan sonrasında 10 dakika bocalama, sonra yine oyuna ortak olduk. Alanya takımı kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Ondan sonraki dakikalarda bizde sıkıntılar ve problemler başladı. Alanya takımı kendi yarı alanını savundu. Bu savunmayı da oldukça etkili yaptı. Biz çabuk ve acele oynadık. Oyunun yönünü değiştiremedik. Belki 90+3'te gol attığımız pozisyondaki gibi ataklarımızı çeşitlendirebilseydik farklı olurdu. Bugün 2-1 kaybettik. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Alanya takımını da kutluyorum kazandıkları için. Şimdi önümüzde Ankaragücü maçı var. Bizim 9 maçımız içeride, 6'sı dış sahada. Takımım oldukça kaliteli oyunculardan kurulu. Aramıza yeni katılan arkadaşlar daha antrenman yapmadan bugün süre aldılar. Şimdi daha etkili oyunlar, daha güçlü bir oyun oynamamız gerekiyor. Bunun için çalışacağız. Önümüzdeki hafta cuma günü Ankaragücü ile umuyorum buna başlarız. Bulunduğumuz yer, camiamıza uygun bir sıralama değil. Buradan çıkabilecek gücü var hem kulübünün hem de oyuncularının kalitesi. Şimdi bunu gerçekleştirmek için uğraşacağız. ve kalan haftalarda da tüm maçları kazanmak için uğraşacağız" dedi.