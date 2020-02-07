BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: 0-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: 0-1 - Son Dakika Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: 0-1

6 saat önce

STAT: Yeni MalatyaHAKEMLER: Fırat Aydınus, Alesk Taşcıoğlu, Erdem BayıkBTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Mustafa, Chebake, Mina, Sakıb, Robin, Bifouma, Acquah, Chalali (Dk. 82 Ahmed), Hafez (Dk. 68 Donald), Kjartansson (Dk.

BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: 0-1, System.String[]

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Alesk Taşcıoğlu, Erdem Bayık

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Mustafa, Chebake, Mina, Sakıb, Robin, Bifouma, Acquah, Chalali (Dk. 82 Ahmed), Hafez (Dk. 68 Donald), Kjartansson (Dk. 55 Umut)

MKE ANKARAGÜCÜ: Ricardo - Alihan, Tiago, Kulusic, Kitsiou, Scarione (Dk. 77 Atila), Rodrigues (Dk. 88 Gerson), İlhan (Dk. 65 Konrad), Lobzhanidze, Lukasik, Orgill

GOL: Dk. 66 Orgill (MKE Ankaragücü)

KIRMIZI KART: Dk. 49 Mustafa (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Ahmed (BtcTurk Yeni Malatyaspor) - Atila, Pinto (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 21'inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor kendi sahasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenildi.

6'ncı dakikada Orgill'in ceza sahası içinden çektiği şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi.

22'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Rodrigues'in ceza sahası dışından çektiği sert şut BtcTurk Yeni Malatyaspor savunmasına çarparak dışarı çıktı.

38'inci dakikada sağ kanattan bindirme yapan Chebake'nin yaptığı ortaya topla buluşan Chaaleli'nin vuruşunda top kaleci Ricardo'da kaldı.

43'üncü dakikada savunmanın kaptırdığı topu kapan Vidar'ın ceza sahası içine girerek dar alanda kaleye çektiği şutu kaleci kornere çeldi.

49'uncu dakikada Lukasik'in uzun pasında gole giden mutlak gol pozisyonunda topu eliyle kesmesiyle Mustafa Akbaş kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

66'ncı dakikada orta sahada Konrad Michalak sol kanattan topu Gerson Rodrigues'e aktardı. Rodrigues topu bekletmeden Orgill'e verdikten sonra Orgill'in ceza sahası yayından topu kontrol edip yerden sert çektiği şutta top ağlarla buluştu: 1-0.

74'üncü dakikada sol kanattan Donald'ın ortasına ceza sahası içinde penaltı noktasında Chebake'nin yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

78'inci dakikada Bifouma ceza sahası dışından kaleye sert vurdu, top kale direğinden tekrar oyuna alanına döndü. Pozisyonun devamında Donald'ın şutu az farkla auta gitti.

82'nci dakikada orta sahada Acquah'ın orta sahada kaptırdığı topu ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Lobjanidze şutunu çekti, topu kaleci Farnolle kurtardı.

Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:05 Kaynak: DHA
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