BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-siyahlılar, idmanda yenilenme ve taktiksel çalışmalar yaptı.

Antrenmana Aytemiz Alanyaspor maçında sol kasığında ağrı hissederek oyundan çıkan Teenage Hadebe ve sol diz dış yan bağındaki tedavisi devam eden Moryke Fofana katılmadı.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şampiyonluk oranları güncellendi, G.Saray ve Trabzonspor, F.Bahçe'ye yaklaştı
Trabzonspor'un yengesi sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesiyor TFF'den son dakika istifa açıklaması Başakşehir'de Miguel Vieira kiralandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 21:12:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]