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BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
6 saat önce
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:54 Kaynak: AA
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-siyahlılar, idmanda yenilenme ve taktiksel çalışmalar yaptı.
Antrenmana Aytemiz Alanyaspor maçında sol kasığında ağrı hissederek oyundan çıkan Teenage Hadebe ve sol diz dış yan bağındaki tedavisi devam eden Moryke Fofana katılmadı.
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