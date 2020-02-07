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BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından - Mustafa Reşit Akçay
6 saat önce
Süper Lig'in 21. hafta açılış maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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