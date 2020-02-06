BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak - Son Dakika Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak

6 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Bir maç eksiğiyle geride kalan 19 maçta, 6 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgiyle 24 puan toplayan sarı-siyahlılar, MKE Ankaragücü karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Sakatlığı bulunan Moryke Fofana ile kart cezalısı Murat Yıldırım ve Teenage Hadebe'nin MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:32 Kaynak: AA
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