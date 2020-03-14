BtcTurk Yeni Malatyaspor takım otobüsü dezenfekte edildi

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un takım otobüsü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçı için yola çıkmadan önce sarı-siyahlı takımın otobüsünde dezenfekte çalışması yaptı.

Yeni Malatyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Yarın deplasmanda oynayacağımız Kayserispor maçı için yola çıkmadan önce kafile otobüsümüz Büyükşehir Belediyemiz tarafından dezenfekte edildi. Her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.