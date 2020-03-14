BtcTurk Yeni Malatyaspor takım otobüsü dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor BtcTurk Yeni Malatyaspor takım otobüsü dezenfekte edildi - Son Dakika Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor takım otobüsü dezenfekte edildi

13 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un takım otobüsü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor takım otobüsü dezenfekte edildi, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un takım otobüsü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçı için yola çıkmadan önce sarı-siyahlı takımın otobüsünde dezenfekte çalışması yaptı.

Yeni Malatyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Yarın deplasmanda oynayacağımız Kayserispor maçı için yola çıkmadan önce kafile otobüsümüz Büyükşehir Belediyemiz tarafından dezenfekte edildi. Her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:36 Kaynak: AA
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