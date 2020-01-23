BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı - Son Dakika Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kemal Özdeş'in resmi sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:58 Kaynak: AA
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