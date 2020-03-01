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BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.
6 saat önce
BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı. Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:20 Kaynak: AA
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