Son Dakika › Spor › BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının geliri depremzedelere bağışlanacak - Son Dakika Spor
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının geliri depremzedelere bağışlanacak
10 dakika önce
Yeni Malatyaspor Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor maçının gelirini depremzedelere bağışlama kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:22 Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor maçının gelirini depremzedelere bağışlama kararı aldı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pazartesi günü oynayacağımız Trabzonspor maçından elde edilecek hasılat geliri depremzedelere bağışlanacaktır. Geçmiş olsun Elazığ, Malatya." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika Ertem Şener, deprem bölgesine gidecek öğrencilerin yol parasını karşılayacak Spor camiası Elazığ için tek yürek oldu! Destek çığ gibi büyüyor Barcelona'nın resmi hesabından Elazığ paylaşımı: Geçmiş olsun Elazığspor ve Elazığ Belediyespor'un maçları ertelendi