BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının geliri depremzedelere bağışlanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının geliri depremzedelere bağışlanacak - Son Dakika Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının geliri depremzedelere bağışlanacak

10 dakika önce

Yeni Malatyaspor Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor maçının gelirini depremzedelere bağışlama kararı aldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının geliri depremzedelere bağışlanacak, System.String[]

Yeni Malatyaspor Kulübü, Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor maçının gelirini depremzedelere bağışlama kararı aldı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pazartesi günü oynayacağımız Trabzonspor maçından elde edilecek hasılat geliri depremzedelere bağışlanacaktır. Geçmiş olsun Elazığ, Malatya." ifadelerine yer verildi.

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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