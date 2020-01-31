BtcTurk Yeni Malatyaspor, Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor BtcTurk Yeni Malatyaspor, Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etti - Son Dakika Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etti

15 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Burundili orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'yi renklerine bağladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etti, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Burundili orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Burundi A Milli Takım futbolcusu 21 yaşındaki Youssouf Ndayishimiye ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladık." denildi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Burundi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:32 Kaynak: AA
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