Son Dakika › Spor › BtcTurk Yeni Malatyaspor, Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etti - Son Dakika Spor
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etti
15 dakika önce
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Burundili orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'yi renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:32 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Burundili orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'yi renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Burundi A Milli Takım futbolcusu 21 yaşındaki Youssouf Ndayishimiye ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladık." denildi.
Son Dakika Adil Gevrek'ten Guilherme açıklaması Zanka yok, Falette kadroda Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu Galatasaray'a Semih Kaya transferinde son dakika şoku