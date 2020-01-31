BtcTurk Yeni Malatyaspor, Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor BtcTurk Yeni Malatyaspor, Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etti - Son Dakika Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etti

6 saat önce

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Burundi A Milli Takım futbolcusu 21 yaşındaki Youssouf Ndayishimiye ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladık.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etti, System.String[]

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Burundi A Milli Takım futbolcusu 21 yaşındaki Youssouf Ndayishimiye ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladık." denildi


Burundi, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:24 
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