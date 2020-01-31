Son Dakika › Spor › BtcTurk Yeni Malatyaspor, Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etti - Son Dakika Spor
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etti
6 saat önce
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Burundi A Milli Takım futbolcusu 21 yaşındaki Youssouf Ndayishimiye ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladık.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Burundi A Milli Takım futbolcusu 21 yaşındaki Youssouf Ndayishimiye ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladık." denildi
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:24
Son Dakika ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi Son Dakika: Beşiktaş, Kevın-Prınce Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı Hadise'nin iç çamaşırsız görüntüleri sosyal medyayı kasıp kavurdu!