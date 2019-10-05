Son Dakika Haberleri: BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor maçının ardından
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BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor maçının ardından

31 dakika önce

Süper Lig 7. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 5-1 yendi.

Süper Lig 7. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 5-1 yendi.

12. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Stackhowiak tokatlarken, pozisyonun devamında Yukatel Denizlispor savunması meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

19. dakikada Rodallega'nın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'den döndü.

24. dakikada Acquah'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde bulunan Chebake savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyuncuların itirazı üzerine hakem Bülent Birincioğlu, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi.

28. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

34. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Yukatel Denizlispor ceza sahası önürde oluşan karambolde topla buluşan Donald, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.

44. dakikada Guilherme'nin sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Sakıb Aytaç'ın kafa vuruşunda, kaleci Stackhowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

57. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.

59. dakikada Donald'ın orta sahadan pasında topla buluşan Fofona, ceza sahasına girdi. Fofona, kaleci Stackhowiak'ın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Bülent Birincioğlu penaltı kararı verdi.

61. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

65. dakikada rakip takım farkı 2'ye indirdi. Murawski'nin sağdan ortasında ceza yayı üzerinde iyi yükselen Rodallega, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

69. dakikada ev sahibi takım farkı tekrar 3'e çıkardı. Sağ kanatan Guilherme'nin yaptığı ortada Jahovic, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 4-1.

90+1. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Sağ kanattan Guilherme'nin pasıyla ceza sahası içinde buluşan Jahovic, kaleci Stackhowiak'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 5-1.

Karşılaşma ev sahibi BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor maçının ardından

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:03 Kaynak: AA
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