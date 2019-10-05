BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor maçının ardından - Sergen Yalçın
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BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor maçının ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklaması.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:14 Kaynak: AA
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor maçının ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklaması
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