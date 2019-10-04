Son Dakika Haberleri: Btcturk yeni malatyaspor - yukatel denizlispor: 5-1
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Btcturk yeni malatyaspor - yukatel denizlispor: 5-1

26 dakika önce

STAT: Yeni MalatyaHAKEMLER: Bülent Birincioğlu, İlker Takpak, Abdullah Bora ÖzkaraBTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle- Robin, Murat, Hadebe, Jahovic, Acquah, Donald, Fofana (Dk.73 Rahman), Chebake, Guilherme, Sakıb (Dk.

Btcturk yeni malatyaspor - yukatel denizlispor: 5-1, System.String[]

STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, İlker Takpak, Abdullah Bora Özkara
BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle- Robin, Murat, Hadebe, Jahovic, Acquah, Donald, Fofana (Dk.73 Rahman), Chebake, Guilherme, Sakıb (Dk.84 Erkan)
YUKATEL DENİZLİSPOR: Stackhowıak- Tıago, Hugo, Radoslaw, Oğuz, Zakarya, Sapunaru, Zeki, Olcay (Dk.67 Oscar), Modou (Dk.76 Sacko), Isaac (Dk.46 Aissati)
GOLLER: Dk.23, 59, 67, 90+1 Jahovic, Dk.34 Donald (Yeni Malatyaspor) Dk.65 Rodallega (Denizlispor)
SARI KARTLAR: Sakıb, Chaaleli (Yeni Malatyaspor) Olcay, Radoslaw, Lopes, Sapunaru, Oğuz, Stackhowiak (Denizlispor)

Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup etti.
23'üncü dakikada Hakem Bülent Birincioğlu, Chebake'nin ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarıyı dinleyerek önceki pozisyonun penaltı olduğunun kararını verdi. Penaltıyı kullanan Jahovic topu ağlara gönderdi: 1-0.
34'üncü dakikada ceza sahası dışından topu ceza sahası içerisine taşıyan Donald sert vurdu, onun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
40'ıncı dakikada Zeki Yavru, yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu çekti, top dışarı çıktı.
59'uncu dakikada Adam Stachowiak ceza sahası içerisinde Fofana'yı düşürmesini hakem Bülent Birincioğlu, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Jahovic, topu ağlarla buluşturdu: 3-0.
65'inci dakikada Aissati, ceza sahası içerisine topla buluşan Rodallega, sert vurdu, top ağlarla buluştu: 3-1.
67'nci dakikada ceza sahası içerisine açılan ortaya iyi yükselen Jahovic vuruşunu yaptı ve top üst direğe çarparak fileleri havalandırdı: 4-1.
90+1'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Jahovic topu ağlarla buluşturdu: 5-1.
Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 5-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.


Bülent Birincioğlu, Yeni Malatyaspor, İlker Takpak, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:36 Kaynak: DHA
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