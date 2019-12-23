BTGB'den usta gazeteci Faruk Zabcı'ya "Vefa Plaketi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel BTGB'den usta gazeteci Faruk Zabcı'ya 'Vefa Plaketi' - Son Dakika

BTGB'den usta gazeteci Faruk Zabcı'ya "Vefa Plaketi"

6 saat önce

Çalışmalarını Londra'da sürdüren Türk gazeteciler geleneksel Noel yemeğinde bir kez daha bir araya geldi.

BTGB'den usta gazeteci Faruk Zabcı'ya

Çalışmalarını Londra'da sürdüren Türk gazeteciler geleneksel Noel yemeğinde bir kez daha bir araya geldi. Britanya Türk Gazeteciler Birliği'nin (BTGB) Good Fare İtalian Cafe'de gerçekleştirdiği yemekte, yıllarca Hürriyet gazetesinin İngiltere Temsilciliği'ni yapan usta gazeteci Faruk Zabcı'ya meslektaşları tarafından "vefa ve saygı plaketi" verildi.

İngiltere'de çeşitli gazetelerin Londra muhabirleri ve temsilcilerinin katıldığı etkinlikte mesleki anılar tazelendi, yaşamını yitiren meslektaşlar özlem ve saygıyla yadedildi.  Yemeğe Faruk Zabcı, BTGB Onur Üyesi Birol Yiğitcan, BTGB Başkanı Metin Güneş ve BTGB Kurucusu ve Onursal Başkanı Cumhuriyet yazarı Mustafa K. Erdemol'un yanısıra, gazeteciler Mihrişah Safa, Nevsal Elevli, avukat-gazeteci Aynur Gökyıldız, Rahati Başar, Celal Sönmez ve Halil Yetkinlioğlu ile BTGB dostları Gülçin Aydın Dural, ressam Cevdet Akman, Ayten ve Ray Story, Cem Ulutuncel, Alaattin Güraslan ve Umay Yiğitcan katıldı.

Dayanışmanın önemi

BTGB Başkanı Metin Güneş yemekte yaptığı konuşmada artık geleneksel hale gelmiş olan Noel yemeğinde yeniden birlikte olmanın mutluluk verici olduğunu belirterek, "Aramızdaki dayanışmayı, sevgiyi yitirmediğimizin en iyi örneği bu buluşmalar oluyor" dedi.

"Bu gece iki arkadaşımıza özel olarak hoş geldin demek istiyorum. Uzun zamandır aramızda göremediğimiz gazeteci ağabeyimiz Faruk Zabcı ile artık Türkiye'ye dönse de hep özlediğimiz arkadaşımız Mustafa K. Erdemol hoş geldiler" diyen Güneş konuşmasını, "Nice Noel yemeklerinde buluşma dileğiyle" sözleriyle bitirerek, sözü BTGB Onur Üyesi Birol Yiğitcan'a verdi.

Yemekte meslektaşlar olarak yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Yiğitcan, Faruk Zabcı ile ilgili anlattığı anılarıyla katılanlara zaman zaman hüzünlü zaman zaman da hoş dakikalar yaşattı. Zabcı'nın çok iyi bir gazeteci olduğunun altını çizen Yiğitcan, uzun yıllara dayanan dostluklarının sağlam temelleri olduğunu kaydederek, "Tüm meslektaşlarımızla yeniden görüşmeyi diliyorum" dedi.

Zabcı'ya vefa ve saygı

BTGB Kurucusu ve Onursal Başkanı, Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa K Erdemol da etkinlikte yaptığı konuşmada yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Yeniden aramızda görmekten mutluluk duydum" dediği Faruk Zabcı'ya ilişkin anılarını anlattı.

Faruk Zabcı'nın gazeteciliğini tartışılamayacak kadar büyük olduğunun altını çizen Erdemol, yıllardır birlikte çalıştığı Zabcı için, "Şu hayatta ben en çok güldüren, en çok kızdıran ama en sevdiğim insan" dedi.

Zabcı'nın Londra'da yaşayan tüm gazetecilerin şu ya da bu şekilde hayatlarına dokunduğunu, bunun da herkeste unutulmayacak iyi izler bıraktığını vurgulayan Erdemol, "Bu büyük gazetecinin yaşamını kitaplaştırıyorum; gelecek yıl bu yemekte kitap ellerinizde olacak" dedi.

Erdemol, Faruk Zabcı'ya vefalarının ve sevgilerinin ifadesi olarak ressam Cevdet Akman tarafından yapılan tuval üzerine yazılı bir plaket hediye etti.

"Gazeteciye, ustaya, Faruk Zabcı'ya sevgiyle, saygıyla... BTGB" yazılı plaketi aldığı sırada Zabcı'nın duygulandığı görüldü.

Etkinlik mekan sahibi Numan  Devrim ve çalışanlarının olağanüstü konukseverliğiyle neşe içinde tamamlandı. (Fotoğraflı)


Metin Güneş, Londra, Noel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:45 Kaynak: DHA
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