BTK, 2020 yılı dijital oyunlar raporunu yayınladı - Son Dakika

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), pandemi süreci ile büyüyen ve gelişen oyun sektörüne ilişkin, "Güvenli İnternet Merkezi" tarafından hazırlanan 2020 "Dijital Oyunlar Raporunu" yayınladı. Rapor, dijital oyun sektörünün gelişimi hakkında önemli bilgiler sunuyor.

"Güvenli İnternet Merkezi" tarafından hazırlanan 2020 "Dijital Oyunlar Raporunu" yayınladı. Dijital oyun sektörünün 2020 yılında korona virüs salgınının da etkisi ile yüzde 9,3 artışla, 159 milyar dolara ulaştığı bilgisinin paylaşıldığı raporda, dijital oyun pazarının 2026 yılına kadar 295 milyar doları aşacağının tahmin edildiği belirtildi. Rapora göre; dijital oyun endüstrisi korona virüs salgını sonucu oyun pazarındaki en büyük artışını mobil oyunlar ile sağladı. Mobil oyunlar, 2020 yılında 77,2 milyar dolarlık gelir elde ederek dijital oyun pazarında büyük bir yere sahip oldu.

Türkiye dijital oyun sektörü

Raporda, Türkiye'deki oyun sektörünün her yıl olduğu gibi 2020 yılında da büyümeyle devam ettiği, pandeminin de etkisiyle bu yıl özellikle mobil oyun sektöründe hızlı bir büyümenin yaşandığı, geçen yıla kıyasla yüzde 29 oranında bir büyüme yaşayarak rekor kırdığı bilgisine de yer verildi. Ayrıca, Türk oyunlarının dünya ortalamasına göre iki kat daha fazla ilgi gördüğü, indirilme sayısının ortalama 759 bin 470 kişiyi bulduğu, Türkiye'de oyun geliştirici şirket sayısının ise 239'a yükseldiği açıklandı. 2020 yılında Türkiye'de yetişkinlerin ortalama yüzde 79'unun mobil oyun oynadığı, bunun yüzde 81,7'sinin kadın, yüzde 76,5'inin erkek olduğu, pandemiden dolayı evlerine kapanan insanların mobil oyunlara büyük ilgi gösterdiği, insanların bir günde ortalama 4 saatten fazla oyun oynamaya vakit ayırdığı belirtildi.

Dijital oyunlar alanında Türkiye'deki bilinçlendirme çalışmaları

Raporda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun dijital oyunlar konusuna büyük önem verdiği vurgulanarak, dijital oyunlarda bilinçlendirme konusunda yapılan çalışmalardan bazıları şöyle ifade edildi:

"Farklı tarihlerde "Dijital Oyunlar" teması ile ilgili dernekler ve Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda etkinlikler, sempozyum, çalıştay ve eğitimler gerçekleştirilerek, oyun sektörünün geleceği konusunda tavsiye ve önerilerde bulunulmuştur. Çocukların guvenlicocuk.org.tr web sitesinde güvenle oynayabilecekleri dijital oyunlar tasarlanmıştır. Ayrıca sitede çeşitli aktiviteler, e-kitap içerikleri de bulunmaktadır. guvenlioyna.org.tr portalı hizmete açılmıştır. Portalde, dijital oyunlarla ilgili blog yazıları, güncel haberler, bilimsel çalışma ve raporlar, ebeveyn denetim araçları ve piyasadaki popüler oyunların incelemeleri bulunmaktadır. guvenliweb.org.tr portalde dijital oyunlar hakkında bilinçlendirme kapsamında sunumlar, rehberlerin ve raporların yanı sıra dijital oyunlar hakkında blog yazıları yer almaktadır. Güvenli İnternet Merkezi Mobil uygulaması (GİM): İnternette bilinçlendirici içerik ağı Güvenli İnternet Merkezi'nden bütün toplumun istifade edebileceği GİM Mobil Uygulaması hizmete sunulmuştur. Uygulama ile İnternet ve teknoloji alanında bilgi ve tavsiye içeren haberlere, blog yazılarına ve diğer kaynaklara ulaşılabilmektedir. Ebeveynlerin çocukları için internette güvenilir medya içerikleri bulma ve seçme konusunda artan kaygılarına karşı, GİM Mobil Uygulamasında 'Derecelendirme Sisteminden' geçmiş güvenilir medya içeriklerinin bilgisi de bulunmaktadır."

2020 Dijital Oyunlar Raporuna guvenlioyna.org.tr (https://www.guvenlioyna.org.tr/galeri-detay/dijital-oyunlar-raporu-2020) adresinden ulaşım sağlanabiliyor.

(Ali Nargüner/İHA)