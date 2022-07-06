BTK Akademi'nin yaz kampları başladı!

Türkiye'nin dijitalleşme ve teknoloji alanındaki yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle gençlere yatırım yapan ülkemiz, yazılım gibi alanlarda eğitimlerini sürdürüyor. Son olarak "Bilginin Adresi" sloganıyla yola çıkan BTK Akademi, bilgi teknolojileri sektörüne yönelik konularda eğitim almak isteyenler için yaz kamplarını başlattı.
BTK Akademi'nin yaz kampları neler sunuyor?
BTK Akademi, insanları bilgilendirmek için düzenlediği çevrim içi eğitimlerle dikkat çekiyor. Kurum; Yazılım Dünyası, K12 Dünyası, Sistem Dünyası, İşletme Dünyası, Kişisel Gelişim Dünyası, Tasarım Dünyası, Güvenli İnternet Dünyası ve Regülasyon Dünyası olmak üzere 8 ana kategori altında 204 konu başlığında, toplam 102.680 dakika çevrimiçi eğitim sunuyor. Şimdi ise yaz kampları ile bu durum fiziksele taşınıyor.
BTK Akademi, bu projeyle yazılım alanında bildiklerini pekiştirmek ve yazılım alanında kendini geliştirmek isteyenlere ek avantajlar sunuyor. Yaz kampları, 20 Temmuz- 4 Eylül tarihleri aralığında, 10 ilde, 18 eğitim başlığında 684 öğrenciye ulaşacaktır. Siz de buraya tıklayarak başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.
Programın konuları
Lise Öğrencilerine Yönelik Geleceğin Hackerları Eğitimi
Liselere Yönelik Sıfırdan Java Eğitimi
Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Micro: bit Programlama Eğitimi
Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Arduino Programlama Eğitimi
Üniversite Öğrencilerine Yönelik Python Eğitimi
Üniversite Öğrencilerine Yönelik Flutter Eğitimi
Üniversite Öğrencilerine Yönelik Siber Güvenlik Eğitimi
Üniversite Öğrencilerine Yönelik Büyük Veri Atölyesi
Java ve React ile Uygulama Geliştirme Atölyesi
.Net CORE Sınıf Eğitimi
Üniversite Öğrencilerine Yönelik HTML & CSS Eğitimi
Lise Öğrencilerine Yönelik C# Eğitimi
Üniversite Öğrencilerine Yönelik Python Eğitimi
Lise Öğrencilerine Yönelik Python Eğitimi
Liselere Yönelik Blok Tabanlı Robotik Kodlama ve Yapay Zeka Eğitimi
Üniversite Öğrencilerine Yönelik İleri Seviye PHP ve MySQL
Liselere Yönelik Gömülü Sistemlerle Python Eğitimi
Programın yapılacağı iller
Ankara,
İstanbul,
Van,
Van/Erciş,
Samsun,
İzmir,
Erzurum,
Kastamonu,
Muş,
Bursa,
Eskişehir
Son Dakika › Teknoloji › BTK Akademi'nin yaz kampları başladı! - Son Dakika