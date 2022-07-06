BTK Akademi'nin yaz kampları başladı! - Son Dakika
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BTK Akademi'nin yaz kampları başladı!

06.07.2022 23:00
BTK Akademi'nin yaz kampları başladı!

BTK Akademi, bilgi teknolojileri sektörüne yönelik konularda eğitim almak isteyenler için yaz kamplarını başlattı.

Türkiye'nin dijitalleşme ve teknoloji alanındaki yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle gençlere yatırım yapan ülkemiz, yazılım gibi alanlarda eğitimlerini sürdürüyor. Son olarak "Bilginin Adresi" sloganıyla yola çıkan BTK Akademi, bilgi teknolojileri sektörüne yönelik konularda eğitim almak isteyenler için yaz kamplarını başlattı.

BTK Akademi'nin yaz kampları neler sunuyor?

BTK Akademi, insanları bilgilendirmek için düzenlediği çevrim içi eğitimlerle dikkat çekiyor. Kurum; Yazılım Dünyası, K12 Dünyası, Sistem Dünyası, İşletme Dünyası, Kişisel Gelişim Dünyası, Tasarım Dünyası, Güvenli İnternet Dünyası ve Regülasyon Dünyası olmak üzere 8 ana kategori altında 204 konu başlığında, toplam 102.680 dakika çevrimiçi eğitim sunuyor. Şimdi ise yaz kampları ile bu durum fiziksele taşınıyor.

BTK Akademi'nin yaz kampları başladı!

BTK Akademi, bu projeyle yazılım alanında bildiklerini pekiştirmek ve yazılım alanında kendini geliştirmek isteyenlere ek avantajlar sunuyor. Yaz kampları, 20 Temmuz- 4 Eylül tarihleri aralığında, 10 ilde, 18 eğitim başlığında 684 öğrenciye ulaşacaktır. Siz de buraya tıklayarak başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

Programın konuları

Lise Öğrencilerine Yönelik Geleceğin Hackerları Eğitimi

Liselere Yönelik Sıfırdan Java Eğitimi

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Micro: bit Programlama Eğitimi

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Arduino Programlama Eğitimi

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Python Eğitimi

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Flutter Eğitimi

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Siber Güvenlik Eğitimi

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Büyük Veri Atölyesi

Java ve React ile Uygulama Geliştirme Atölyesi

.Net CORE Sınıf Eğitimi

Üniversite Öğrencilerine Yönelik HTML & CSS Eğitimi

Lise Öğrencilerine Yönelik C# Eğitimi

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Python Eğitimi

Lise Öğrencilerine Yönelik Python Eğitimi

Liselere Yönelik Blok Tabanlı Robotik Kodlama ve Yapay Zeka Eğitimi

Üniversite Öğrencilerine Yönelik İleri Seviye PHP ve MySQL

Liselere Yönelik Gömülü Sistemlerle Python Eğitimi

Programın yapılacağı iller

Ankara,

İstanbul,

Van,

Van/Erciş,

Samsun,

İzmir,

Erzurum,

Kastamonu,

Muş,

Bursa,

Eskişehir

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji BTK Akademi'nin yaz kampları başladı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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